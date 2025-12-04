Hawaii Five-0
Folge 3: Die Ringe der Medici
42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Das wohlhabende Ehepaar van Horn wurde ermordet. Offenbar hatten es die Täter auf eine Walknochen-Schnitzerei abgesehen, die der Schlüssel zu einem geheimnisvollen Schatz sein soll. Das Five-0-Team findet heraus, dass es sich bei dem Schatz um die Ringe der Medici handelt, die in einer Statue versteckt sind. Können die Ermittler die Mörder rechtzeitig dingfest machen und verhindern, dass die historischen Kunstwerke entwendet werden?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren