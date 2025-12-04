Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 3vom 04.12.2025
42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Das wohlhabende Ehepaar van Horn wurde ermordet. Offenbar hatten es die Täter auf eine Walknochen-Schnitzerei abgesehen, die der Schlüssel zu einem geheimnisvollen Schatz sein soll. Das Five-0-Team findet heraus, dass es sich bei dem Schatz um die Ringe der Medici handelt, die in einer Statue versteckt sind. Können die Ermittler die Mörder rechtzeitig dingfest machen und verhindern, dass die historischen Kunstwerke entwendet werden?

