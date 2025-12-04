Hawaii Five-0
Folge 7: Drei Männer und ein Baby
41 Min.Ab 12
Warum musste ATF-Agent Matt Hutchins sterben? Der Beamte wurde bei den Undercover-Ermittlungen gegen den Gangsterboss J.C. Dekker ermordet. Zunächst sieht es so aus, als wäre Hutchins selbst in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen. Doch dann findet Five-0 heraus, dass eine Kollegin von Hutchins und ihr Freund offenbar Dreck am Stecken und somit allen Grund hat, den schnüffelnden Kollegen aus dem Weg zu räumen ...
