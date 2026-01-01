Hawaii Five-0
Folge 11: Unerwartet
40 Min.Ab 12
Um seinem Sohn Charlie das Warten auf den Weihnachtsmann zu verkürzen, erzählt Danny ihm eine ganz spezielle Weihnachtsgeschichte: Ein Trupp Weihnachtsmänner überfällt einen Geldtransport und flüchtet mit der Beute. Steve versucht, sie zu stellen, doch die Räuber entkommen und tauchen in einer Mall unter. Der Rest des Five-0-Teams kommt Steve zur Hilfe. Gemeinsam mit Junior und seinen befreundeten Veteranen versuchen sie, die Gangster zu schnappen.
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
