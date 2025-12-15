Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

David und Goliath

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 17
David und Goliath

David und GoliathJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 17: David und Goliath

42 Min.Ab 12

Adam wendet sich an Steve, nachdem ein eigentlich nobler Plan aus dem Ruder läuft: Adam hat Jessie geholfen, Chlorgas aus einer Chemiefabrik zu entwenden, um ein Drogenlabor zu enttarnen. Doch bei der Übergabe der Flaschen an den eigentlichen Empfänger geht etwas schief, und zwei der Behälter gelangen in die Hände von mutmaßlichen Terroristen. Five-0 muss schnell handeln, um eine Katastrophe zu verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen