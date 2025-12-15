Hawaii Five-0
Folge 17: David und Goliath
42 Min.Ab 12
Adam wendet sich an Steve, nachdem ein eigentlich nobler Plan aus dem Ruder läuft: Adam hat Jessie geholfen, Chlorgas aus einer Chemiefabrik zu entwenden, um ein Drogenlabor zu enttarnen. Doch bei der Übergabe der Flaschen an den eigentlichen Empfänger geht etwas schief, und zwei der Behälter gelangen in die Hände von mutmaßlichen Terroristen. Five-0 muss schnell handeln, um eine Katastrophe zu verhindern.
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
