Hawaii Five-0
Folge 16: Die Spur des Geldes
42 Min.Ab 16
Anthony Waller, Rektor einer noblen Grundschule, verschwindet spurlos. Um herauszufinden, was passiert ist, schleusen sich Tani und Junior undercover dort ein. Alles deutet auf Mord hin, doch kaum jemand will sich zu den Vorkommnissen in der Schulgemeinschaft äußern. Adam weiß inzwischen, dass er von Hidoki entführt wurde, da dieser durch Adam auf einen Geldsegen von 20 Mio. Dollar hofft. Doch Adam weiß nichts über dieses Geld, das Michelle Shiomas Vater angeblich versteckt hat.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
16
