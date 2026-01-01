Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 8Folge 8
42 Min.Ab 12

Steves alter Marine-Kamerad Ronnie hat ein Anliegen: Bei den Proben für eine Flugshow kam der Pilot ums Leben, für den er als Mechaniker gearbeitet hatte. Die zuständige Ermittlungsbehörde will den Fall als Pilotenfehler zu den Akten legen, doch Ronnie vermutet Sabotage. Steve soll sich der Sache annehmen und herausfinden, was wirklich geschehen ist. Seine Nachforschungen gestalten sich schwierig, doch Steve bleibt hartnäckig und lüftet nicht nur ein brisantes Geheimnis ...

