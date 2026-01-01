Hawaii Five-0
Folge 8: Tollkühn
42 Min.Ab 12
Steves alter Marine-Kamerad Ronnie hat ein Anliegen: Bei den Proben für eine Flugshow kam der Pilot ums Leben, für den er als Mechaniker gearbeitet hatte. Die zuständige Ermittlungsbehörde will den Fall als Pilotenfehler zu den Akten legen, doch Ronnie vermutet Sabotage. Steve soll sich der Sache annehmen und herausfinden, was wirklich geschehen ist. Seine Nachforschungen gestalten sich schwierig, doch Steve bleibt hartnäckig und lüftet nicht nur ein brisantes Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren