ProSieben MAXXStaffel 8Folge 7vom 07.01.2020
Folge 7: Das faule Ei

41 Min.Folge vom 07.01.2020Ab 12

Beim Joggen beobachtet Junior eine Gruppe verdächtiger Männer, die mit großen, leeren Taschen eine Bank betreten. Junior alarmiert Steve, und tatsächlich handelt es sich um einen Überfall. Steve beschließt, das Überraschungsmoment zu nutzen und sucht sich einen unauffälligen Weg in die Bank. Mit der Unterstützung von Junior und Adam, den er kurz zuvor vom Flughafen abgeholt hat, heftet er sich an die Fersen der Gangster ...

