Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Aufgeflogen

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 4
Aufgeflogen

AufgeflogenJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 4: Aufgeflogen

42 Min.Ab 16

Toast, der Hacker, der Five-0 regelmäßig geholfen hat, wurde ermordet. Auch weitere Informanten stehen auf der Abschussliste, denn jemand hat sich in das Computersystem von Five-0 gehackt und die sensiblen Daten gestohlen. Steve sucht Hilfe bei Aaron Wright, den er erst kürzlich ins Gefängnis befördert hat. Wright findet heraus, wer Five-0 gehackt hat. Doch dann wird Kamekona entführt, und Wright offenbart sein wahres Gesicht.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen