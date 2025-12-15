Hawaii Five-0
Folge 5: Legenden
42 Min.Ab 16
Grover wurde vom Todeskandidaten Sebastian Wake ins Staatsgefängnis von Florida bestellt. Wake behauptet, er könne beweisen, dass Grovers ehemaliger Partner Clay Maxwell seine Frau ermordet hat. Doch für die Beweise verlangt er einen Gefallen ... Auf Hawaii jagt das Team unterdessen einen Serienkiller, der seine Morde an alte hawaiianische Legenden anlehnt. Der Höhepunkt seiner Taten ist die Entführung eines kleinen Mädchens ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
