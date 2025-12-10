Leben an der steirischen EisenstraßeJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 195: Leben an der steirischen Eisenstraße
45 Min.Folge vom 10.12.2025
Die Eisenstraße erzählt regionale Geschichte wie kaum ein anderer Ort in Österreich. Vom steirischen Erzberg aus verbindet sie Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich – Regionen, die vom Abbau, Transport und der Verarbeitung des Eisens geprägt wurden. Regisseur Martin Vogg portraitiert die Region filmisch und zeigt, wie die Menschen bis heute im Bann des großen Erz-Segens stehen. Bildquelle: ORF/Clever Contents/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heimat Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0