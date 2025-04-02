Heimat Österreich: Leben im StubaitalJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 149: Heimat Österreich: Leben im Stubaital
46 Min.Folge vom 02.04.2025
Das Stubaital gehört zu den bekanntesten Regionen Tirols und bietet dennoch einen ruhigen Rückzugsort, in dem das alpine Leben authentisch erlebbar ist. Die gepflegte Kulturlandschaft rund um den Stubaier Gletscher ist geprägt von Almen und Wiesen, auf denen meist nur weidende Kühe anzutreffen sind – perfekte Bedingungen für alle, die Ruhe suchen. Wer hier verwurzelt ist, bleibt meist oder kehrt immer wieder in die geliebte Tiroler Heimat zurück.
