Heimat Österreich: Unbekanntes Bad IschlJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 172: Heimat Österreich: Unbekanntes Bad Ischl
46 Min.Folge vom 28.06.2025
Bekannt als geheime Kaiserhauptstadt mit prachtvollen Monumenten, zieht Bad Ischl noch heute viele Besucher an. Doch abseits des Glanzes bewahren Einheimische seit Generationen alte Handwerkskunst und Traditionen. Die Dokumentation zeigt den Kurort von einer bisher kaum bekannten, authentischen Seite. Bildquelle: ORF/Wolfgang Hannes Niedermair
