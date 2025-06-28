Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 172vom 28.06.2025
46 Min.Folge vom 28.06.2025

Bekannt als geheime Kaiserhauptstadt mit prachtvollen Monumenten, zieht Bad Ischl noch heute viele Besucher an. Doch abseits des Glanzes bewahren Einheimische seit Generationen alte Handwerkskunst und Traditionen. Die Dokumentation zeigt den Kurort von einer bisher kaum bekannten, authentischen Seite. Bildquelle: ORF/Wolfgang Hannes Niedermair

