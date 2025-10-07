Heimat Österreich: Im Sextner TalJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 182: Heimat Österreich: Im Sextner Tal
46 Min.Folge vom 07.10.2025
Im Sextner Tal in Südtirol leben die Menschen noch immer im Rhythmus der Jahreszeiten. Im Spätsommer bereiten sich die Bauern auf den Almabtrieb vor, doch plötzlicher Schneefall stellt ihre Pläne auf die Probe. Die ORF-III-Produktion zeigt, wie die Talbewohner Traditionen wie Wollspinnen, Filzen und Holzschnitzkunst pflegen und wie Historiker die Vergangenheit des einst österreichischen Tals lebendig machen. Bildquelle: ORF/Schwarzer Bär Film/Stephan Duefel
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heimat Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0