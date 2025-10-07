Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimat Österreich: Im Sextner Tal

ORF IIIStaffel 1Folge 182vom 07.10.2025
46 Min.Folge vom 07.10.2025

Im Sextner Tal in Südtirol leben die Menschen noch immer im Rhythmus der Jahreszeiten. Im Spätsommer bereiten sich die Bauern auf den Almabtrieb vor, doch plötzlicher Schneefall stellt ihre Pläne auf die Probe. Die ORF-III-Produktion zeigt, wie die Talbewohner Traditionen wie Wollspinnen, Filzen und Holzschnitzkunst pflegen und wie Historiker die Vergangenheit des einst österreichischen Tals lebendig machen. Bildquelle: ORF/Schwarzer Bär Film/Stephan Duefel

ORF III
