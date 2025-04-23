Heimat Österreich: Rund um WindischgarstenJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 153: Heimat Österreich: Rund um Windischgarsten
42 Min.Folge vom 23.04.2025
Die Wurzeralm oder das Hutterer-Höss in der oberösterreichischen Region Pyhrn-Priel im Raum Hinterstoder locken mit fantastischem Panoramablick und mit Einheimischen, die sich einen tiefen Sinn für das Leben in der Natur erhalten haben. Johann Sulzbacher und sein Sohn Thomas sind mit ganzem Herzen Volksmusikanten und zugleich Betreiber eines Gasthofs auf 900 Metern, wo sie fleißig aufspielen und auch zahlreiche regionale Vereine bei sich willkommen heißen. Die Ramitscheder Mühle oder das alte Handwerk in der Gemeinde Edlbach geben einen guten Eindruck davon, wie gut sich das traditionelle Leben hier bewährt.
