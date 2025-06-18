Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimat Österreich

Heimat Österreich: Kärntner Almleben

ORF IIIStaffel 1Folge 173vom 18.06.2025
Heimat Österreich: Kärntner Almleben

Heimat Österreich

Folge 173: Heimat Österreich: Kärntner Almleben

45 Min.Folge vom 18.06.2025

Auf Kärntens Almen scheint die Zeit stillzustehen: Bergbauern mähen Heu von Hand, Schwender formen Ruten am Feuer, und traditionelle Handwerker nutzen Werkzeuge wie ihre Vorfahren. Die Dokumentation begleitet Menschen, die ihre regionalen Bräuche lebendig halten. Die innere Ruhe der Alm-Bewohner spiegelt die unberührte Natur wider, die sie umgibt. Bildquelle: ORF/Andreas Sacherer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Heimat Österreich
ORF III
Heimat Österreich

Heimat Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen