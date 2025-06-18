Heimat Österreich: Kärntner AlmlebenJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 173: Heimat Österreich: Kärntner Almleben
45 Min.Folge vom 18.06.2025
Auf Kärntens Almen scheint die Zeit stillzustehen: Bergbauern mähen Heu von Hand, Schwender formen Ruten am Feuer, und traditionelle Handwerker nutzen Werkzeuge wie ihre Vorfahren. Die Dokumentation begleitet Menschen, die ihre regionalen Bräuche lebendig halten. Die innere Ruhe der Alm-Bewohner spiegelt die unberührte Natur wider, die sie umgibt. Bildquelle: ORF/Andreas Sacherer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heimat Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0