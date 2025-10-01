Heimat Österreich: Südsteirische TräumeJetzt kostenlos streamen
Die sanften Hügel der Südsteiermark und ihre Originale stehen im Mittelpunkt dieser ORF III Neuproduktion. Regisseur Michael Weinmann trifft unter anderem die junge Weinbäuerin Lena Skringer, die ihre Weinreben täglich mit dem Fahrrad abfährt – stets begleitet von Hund Carlo. Ein Abstecher führt zur Traussner Mühle, die erstmals im 16. Jahrhundert erwähnt und bis heute funktionstüchtig ist. Dieter Tatzl betreibt die 400 Jahre alte Mühle, in der er Getreide größtenteils aus eigenem Anbau verarbeitet. Musikalische Momente liefert der vierköpfige Jägerchor rund um Franz Strablegg-Leitner. Die Heiligengeistklamm bei Leutschach begeistert als Rückzugsort Touristen wie Einheimische. Hier sorgen Sabine Ertl und Manfred Stelzl von der Bergwacht dafür, dass die Wege für alle sicher begehbar bleiben. Gestaltung: Michael Weinmann Redaktion: Stephan Bydlinski Bildquelle: ORF/POPUP Film und TV Produktion
