Heimat Österreich: Wilde Wasser, steile Gipfel - Das steirische Ennstal
Heimat Österreich
Folge 180: Heimat Österreich: Wilde Wasser, steile Gipfel - Das steirische Ennstal
Das Steirische Ennstal erstreckt sich über 125 km in der Steiermark. Malerische Landschaften, ein mächtiger Fluss, eingebettet in einem sanften Tal mit steilen Gebirgen, sowie spannende historische Fakten machen das Ennstal zu etwas ganz Besonderem, das der Film entdecken will. „Der rote Faden“ des Films über das Ennstal ist die Enns – der Fluss, der geologisch die kristallinen Zentralalpen von den nördlichen Kalkalpen trennt. Nicht nur die beeindruckende landschaftliche Flora und Fauna spielt auf der filmischen Reise eine wesentliche Rolle, sondern auch die Geschichte, die sich hinter diesem Fluss verbirgt. Ein Film von Alfred Ninaus. Bildquelle: ORF/Ranfilm/Richard Mayr
