Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen

Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (2/8)

ORF1Staffel 1Folge 2vom 04.07.2025
Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (2/8)

Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (2/8)Jetzt kostenlos streamen

Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen

Folge 2: Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (2/8)

60 Min.Folge vom 04.07.2025

Im Auftrag der Liebe: Moderatorin Tina Ritschl ist unterwegs und fährt mit dem Herzblatt-Taxi quer durch Österreich. Jeden Freitag gibt es vorab auf ORF ON eine neue Folge der Dating-Show! In der neuen Folge suchen Susanne aus Niederösterreich und Niko aus Wien ihr Herzensglück. Die sportliche Mathematik-Lehrerin weiß, was sie vom Leben will, und lässt die Herren für sie kreativ werden. Niko aus Wien hat als Eventmanager Erfahrung mit außergewöhnlichen Herausforderungen und sucht eine Frau, die mit ihm auf Festivals und am Berg gleichermaßen glücklich ist. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen
ORF1
Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen

Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen

Alle 1 Staffeln und Folgen