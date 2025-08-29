Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 7vom 29.08.2025
50 Min.Folge vom 29.08.2025

Im „Herzblatt Taxi“ geht die Liebe durchs Ohr. Können die richtigen Worte die wahre Liebe begründen? Diese Frage wird zumindest zum Teil beantwortet, wenn die steirischen Kandidaten gefordert sind, für Herzensdame Carina ein Gedicht zu schreiben. Auf der Suche nach dem passenden Geschenk sind die Kandidatinnen im Burgenland. Sie stehen vor der Herausforderung, für ihr „Herzblatt“ die richtige Wahl zu treffen. Bücher, Socken oder ein selbstgemaltes Bild vielleicht? Das erfährt das Publikum, wenn das „Herzblatt Taxi“ die Haltestellen in der Steiermark und im Burgenland ansteuert.

