ORF1Staffel 1Folge 5vom 07.03.2025
61 Min.Folge vom 07.03.2025

Diesmal touren die „Herzblätter“ in der Steiermark und in Kärnten. Mathematiklehrer Patrick sucht „die Richtige“ und präsentiert sich dafür landestypisch in steirischer Tracht. Naturverbunden, aktiv und kreativ ist Ines in Kärnten unterwegs – zum Ausgleich sucht sie jemanden, der sie zur Ruhe bringen kann.

ORF1
