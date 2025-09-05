Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (8/8)Jetzt kostenlos streamen
Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen
Folge 8: Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (8/8)
55 Min.Folge vom 05.09.2025
Im Auftrag der Liebe: Moderatorin Tina Ritschl ist unterwegs und fährt mit dem Herzblatt-Taxi quer durch Österreich. Ein Selbstporträt mit einer Polaroidkamera zu machen und einen Duft in einer Parfümerie auszusuchen, sind die Challenges, die in der achten Ausgabe auf die Kandidatinnen und Kandidaten in Oberösterreich und im Burgenland zukommen. Lukas, der schon mit Haien getaucht ist, bleibt auch in dieser Extremsituation cool. Im Burgenland tanzt Elena auf der Suche nach der Liebe durchs Leben. Sie kann nicht nur mit Bällen jonglieren, sondern auch mit den Antworten der drei Kandidat:innen auf der Rückbank.
