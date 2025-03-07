Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (6/8)Jetzt kostenlos streamen
48 Min.Folge vom 07.03.2025
In Salzburg und der Steiermark lassen die Damen und Herren ihrer Kreativität freien Lauf: Während die einen für den Single Werner ihr Traumhaus zeichnen dürfen, setzen die anderen alles daran, Menschen auf der Straße dazu zu bewegen, eine Art „Werbevideo“ mit ihren Vorzügen für die Jus-Studentin Carina zu gestalten. Tina Ritschl verteilt schon mal ein Like.
