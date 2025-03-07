Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (5/8)Jetzt kostenlos streamen
Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen
Folge 5: Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (5/8)
61 Min.Folge vom 07.03.2025
Diesmal touren die „Herzblätter“ in der Steiermark und in Kärnten. Mathematiklehrer Patrick sucht „die Richtige“ und präsentiert sich dafür landestypisch in steirischer Tracht. Naturverbunden, aktiv und kreativ ist Ines in Kärnten unterwegs – zum Ausgleich sucht sie jemanden, der sie zur Ruhe bringen kann.
