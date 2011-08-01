Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 72
43 Min.Folge vom 01.08.2011Ab 12
Der Wunsch von Tobias Brandel, die Klinik zu verlassen, um noch einmal das Meer zu sehen, stößt bei Markus auf Unverständnis. Er ist entschlossen, den jungen Mann in der Seeklinik weiterzubehandeln. Angesichts der geringen Chancen auf Erfolg und dem festen Entschluss des Patienten, die Zeit die ihm bleibt in Freiheit und nicht in einer Klinik zu verbringen, stößt Markus mit seinem Vorhaben bei den Kollegen auf Unverständnis. Mesuts Vater kommt in die Seeklinik und will unbedingt seinem Sohn "Dr. Acar" bei der Arbeit zusehen und lässt sich auch nicht von Henriette abwimmeln. Da haben Henriette und Karen eine Idee.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises