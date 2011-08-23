Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 17: Folge 88
43 Min.Folge vom 23.08.2011Ab 12
Markus hat Stella das Leben gerettet und dabei seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Antonio ist außer sich vor Sorge, doch die Ärzte schaffen es, Stella zu stabilisieren. Während Antonio an Stellas Bett wacht, rätselt Johanna über den Grund für Stellas Herzstillstand. Die Befunde sind ohne Auffälligkeiten, doch Johanna ahnt, dass es mit der Hormonbehandlung zu tun haben muss. Tatsächlich zeigt ein weiterer Test, dass ihre Vermutung stimmt. Als Johanna Antonio darüber unterrichten will, fällt Stella ins Koma! Isabelle sieht eine unvermutete Chance, mit Stefan die guten alten Zeiten wiederaufleben zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises