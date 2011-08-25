Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 19: Folge 90
43 Min.Folge vom 25.08.2011Ab 12
Antonio ist froh, dass es Stella wieder besser geht. Doch es beschäftigt ihn, dass Stella hinter seinem Rücken die Hormone genommen hat. Derweil wird Stella klar, dass sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat, um Antonio seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Sie kommen überein, dass ein Kind schön wäre, aber nicht um jeden Preis. Unterdessen muss Julius seiner Frau Pia und den Ärzten, die Erbkrankheit seiner Familie, die ihn übersprungen hat, gestehen. Am Boden zerstört, wirft Pia ihrem Mann vor, ihr und das Leben ihres Sohnes kaputt gemacht zu haben. Daniel bekommt den Streit mit und erfährt von seiner vermuteten ALS Diagnose.
Weitere Folgen in Staffel 5
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises