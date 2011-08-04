Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 4: Folge 75
43 Min.Folge vom 04.08.2011Ab 12
Carola Brunneck hat von Bernheimer die schreckliche Diagnose erfahren: sie wird sterben. Nun will sie ihr Leben in Ordnung bringen und Tochter Melanie endlich sagen, wer ihr Vater ist. Isabelle findet bei Mesuts Vater einen Tumor, der dringend operiert werden muss. Doch Cem Acar, immer noch wütend auf seinen Sohn, weigert sich und will so schnell wie möglich zurück in die Türkei reisen. Markus gesteht seiner Mutter ein, dass seine Hand immer noch zittert und er so nicht operieren kann. Johanna deckt ihn, lässt ihn aber aus allen OP-Plänen streichen und verlangt, dass er eine Therapie macht.
