Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 78

HerzfrequenzStaffel 5Folge 7vom 09.08.2011
43 Min.Folge vom 09.08.2011Ab 12

Marie und Stefan müssen Vincent notoperieren, und können gerade noch dessen Leben retten. Vincents Eltern, Renate und Karl-Heinz Briener, tauchen in der Klinik auf. Anstatt sich nach dem Befinden ihres Sohnes zu erkundigen, wettert der Vater, warum sein Sohn keine Chefarztbehandlung bekommen hat. Da erwischt Ursula den frischoperierten Vincent mit einem Flachmann an den Lippen. In Markus, der bei Vincents OP nur Zuschauen kann, wächst die Angst, nie wieder operieren zu können. Johanna bittet ihn, auf die Gesprächstherapie zu vertrauen und geduldig sein. Maries tröstende Worte empfindet Markus als Mitleid.

