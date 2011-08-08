Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 77

HerzfrequenzStaffel 5Folge 6vom 08.08.2011
Folge 77

Folge 77Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 6: Folge 77

43 Min.Folge vom 08.08.2011Ab 12

Pfarrer Lohmaier, der sich dazu durchgerungen hat, sein Priesteramt aufzugeben um ganz für seine Tochter da sein zu können, stößt bei dieser auf Ablehnung. Melanie lässt ihn in ihrer Trauer nicht an sich ran. Der Abschied von seinem Vater, der schneller aus der Seeklinik entlassen werden kann als angenommen, fällt Mesut schwer. Dass Cem Karen als seine zukünftige Schwiegertochter in die Türkei einlädt, versetzt Henriette einen Stich. Isabelle, die vor hat, Stefan ihr Kind unterzuschieben, kann ihre Schwangerschaftsbeschwerden nur mit Mühe vor Stefan und den Kollegen verbergen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen