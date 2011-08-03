Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 5Folge 3vom 03.08.2011
Carola Brunneck geht es immer schlechter und weder Bernheimer noch die Kollegen finden eine Erklärung. Melanie hat große Angst um ihre Mutter und fragt sich, was aus ihr werden wird, wenn ihrer Mutter etwas passiert, zumal Carola die Identität von Melanies Vater bis heute geheimhält. In die Enge getrieben gesteht Mesut seinem Vater, dass er gar kein Arzt ist. Wütend und enttäuscht wirft Cem ihn aus dem Zimmer. Da stellt Isabelle fest, dass hinter Cems Hyperglykämie viel mehr steckt als zunächst angenommen. Marie verlangt von Markus, dass er gegenüber der Klinikleitung seine Beschwerden eingesteht und sich aus dem OP-Plan streichen lässt.

