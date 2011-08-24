Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 89

HerzfrequenzStaffel 5Folge 18vom 24.08.2011
Folge 89

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 18: Folge 89

43 Min.Folge vom 24.08.2011Ab 12

Johanna und Markus rätseln um Stellas schlechten Zustand. Die erhöhten Hormonwerte deuten auf die Einnahme eines Medikaments hin. Antonio geht Johannas Bitte, in Stellas Handtasche nach Tablettenpackungen zu forschen, nach und stößt entsetzt auf ein ausländisches Hormonpräparat. Das Medikament wurde offenbar mit einem Herzpräparat vermischt, welches den Herzstillstand ausgelöst hat. Johanna kann Antonio beruhigen, denn mit dieser Information können sie Stella gezielt behandeln. Johannas Vorgehen zeigt sofort Erfolg und Stella erwacht. Stefan und Isabelle erinnern sich während ihrer romantischen Tour an die guten Zeiten ihrer Ehe.

