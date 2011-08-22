Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 87

HerzfrequenzStaffel 5Folge 16vom 22.08.2011
Folge 16: Folge 87

43 Min.
Ab 12

Der Haussegen in der Mädels-WG hängt schief, als Henriette erfährt, dass Karen hinter ihrem Rücken ein Date mit "Bärchen" arrangiert hat. Karen hingegen ist entsetzt, dass Henriette "Bärchen" ein Foto von Karen statt von sich geschickt hat. Sascha Taube sehnt sich zurück in die Manege und ist glücklich, seine Zehen wieder bewegen zu können. Er schöpft Hoffnung, schon bald wieder ganz gesund zu sein. Umso verzweifelter ist er, als er begreift, wie langwierig seine Genesung sein wird. Auch Irina wünscht ihre Entlassung herbei. Sie ist entschlossen, in ihr altes Leben zurückzukehren.

