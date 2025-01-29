Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hexe Lilli Staffel 2

Hexe Lilli: Lilli und Frankensteins Monster

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 29.01.2025
Hexe Lilli: Lilli und Frankensteins Monster

Hexe Lilli: Lilli und Frankensteins MonsterJetzt kostenlos streamen

Hexe Lilli Staffel 2

Folge 10: Hexe Lilli: Lilli und Frankensteins Monster

24 Min.Folge vom 29.01.2025

Lillis kleiner Bruder Leon ist auf der Suche nach einem extra gruseligen Faschingskostüm. Lilli und Hektor reisen daher zu Doktor Frankenstein. Dabei stellen sie fest, dass dessen Monster gar nicht so furchterregend ist, wie erwartet. Im Gegenteil, er erweist sich als überaus netter Bub. Allerdings hat Frank keine Freunde. Zudem mangelt es ihm an Selbstbewusstsein. Lilli und Hektor beschließen, ihm zu helfen. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hexe Lilli Staffel 2
ORF Kids
Hexe Lilli Staffel 2

Hexe Lilli Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen