Folge 10: Hexe Lilli: Lilli und Frankensteins Monster
24 Min.Folge vom 29.01.2025
Lillis kleiner Bruder Leon ist auf der Suche nach einem extra gruseligen Faschingskostüm. Lilli und Hektor reisen daher zu Doktor Frankenstein. Dabei stellen sie fest, dass dessen Monster gar nicht so furchterregend ist, wie erwartet. Im Gegenteil, er erweist sich als überaus netter Bub. Allerdings hat Frank keine Freunde. Zudem mangelt es ihm an Selbstbewusstsein. Lilli und Hektor beschließen, ihm zu helfen. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
