Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hexe Lilli Staffel 2

Hexe Lilli: Lilli in Hollywood

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 27.01.2025
Hexe Lilli: Lilli in Hollywood

Hexe Lilli: Lilli in HollywoodJetzt kostenlos streamen

Hexe Lilli Staffel 2

Folge 8: Hexe Lilli: Lilli in Hollywood

24 Min.Folge vom 27.01.2025

Lilli weiß nicht so recht, was sie am Tag der offenen Tür ihrer Schule vorführen soll. Sie reist daher mit Hektor ins Hollywood der 1920er Jahre. Auf dem Studiogelände von Mr. Goldchin erlebt sie mit, wie dieser gerade die gesamte Filmcrew feuert. Der Regisseur konnte nämlich nicht mit den Allüren von Goldchins Tochter umgehen. Lilli überredet den Regisseur, weiter an seinen Traum zu glauben und einen Film zu drehen. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hexe Lilli Staffel 2
ORF Kids
Hexe Lilli Staffel 2

Hexe Lilli Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen