Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hexe Lilli Staffel 2

Hexe Lilli: Lilli und die drei Musketiere

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 21.01.2025
Hexe Lilli: Lilli und die drei Musketiere

Hexe Lilli: Lilli und die drei MusketiereJetzt kostenlos streamen

Hexe Lilli Staffel 2

Folge 3: Hexe Lilli: Lilli und die drei Musketiere

24 Min.Folge vom 21.01.2025

Lilli und ihre Freunde werden beim Spielen von der bösen Pausenbrotgang gestört. Statt sich den Angreifern gemeinsam entgegen zu stellen, ergreifen sie alle die Flucht. Lilli beschließt daher, mit Hektor zu den drei Musketieren zu reisen, um zu zeigen, um wie viel man gemeinsam mehr erreichen kann. Als sie Athos, Porthos und Aramis treffen, ist die Enttäuschung groß. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hexe Lilli Staffel 2
ORF Kids
Hexe Lilli Staffel 2

Hexe Lilli Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen