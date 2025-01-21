Hexe Lilli: Lilli und die drei MusketiereJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 2
Folge 3: Hexe Lilli: Lilli und die drei Musketiere
24 Min.Folge vom 21.01.2025
Lilli und ihre Freunde werden beim Spielen von der bösen Pausenbrotgang gestört. Statt sich den Angreifern gemeinsam entgegen zu stellen, ergreifen sie alle die Flucht. Lilli beschließt daher, mit Hektor zu den drei Musketieren zu reisen, um zu zeigen, um wie viel man gemeinsam mehr erreichen kann. Als sie Athos, Porthos und Aramis treffen, ist die Enttäuschung groß. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
