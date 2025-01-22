Hexe Lilli: Lilli und der ZauberkünstlerJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 2
Folge 4: Hexe Lilli: Lilli und der Zauberkünstler
24 Min.Folge vom 22.01.2025
Lilli reist mit Hektor diesmal ins Paris des frühen 19. Jahrhunderts. Dort treffen sie auf den berühmten Zauberkünstler Houdini. Lilli erhofft sich von diesem ein paar gute Tipps. Erst muss sie Houdini mit ihren Zauberkräften aushelfen, dann aber verblüfft er sie mit einem sensationellen Trick. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
