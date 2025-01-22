Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hexe Lilli Staffel 2

Hexe Lilli: Lilli und der Zauberkünstler

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 22.01.2025
Hexe Lilli: Lilli und der Zauberkünstler

Hexe Lilli: Lilli und der ZauberkünstlerJetzt kostenlos streamen

Hexe Lilli Staffel 2

Folge 4: Hexe Lilli: Lilli und der Zauberkünstler

24 Min.Folge vom 22.01.2025

Lilli reist mit Hektor diesmal ins Paris des frühen 19. Jahrhunderts. Dort treffen sie auf den berühmten Zauberkünstler Houdini. Lilli erhofft sich von diesem ein paar gute Tipps. Erst muss sie Houdini mit ihren Zauberkräften aushelfen, dann aber verblüfft er sie mit einem sensationellen Trick. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hexe Lilli Staffel 2
ORF Kids
Hexe Lilli Staffel 2

Hexe Lilli Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen