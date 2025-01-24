Hexe Lilli: In acht Tagen um die WeltJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 2
Folge 6: Hexe Lilli: In acht Tagen um die Welt
Das Buch 'In 80 Tagen um die Welt' von Jules Verne bringt Lilli auf die Idee, ins England des 19. Jahrhunderts zu reisen. Dort treffen Hektor und sie auf den Romanhelden Phileas Fogg und dessen treuen Diener Passepartout. Gerade haben sie die Wette abgeschlossen, in 80 Tagen rund um die Welt reisen zu können. Hektor kann sich nicht zurückhalten und wettet, dass dies auch in acht Tagen möglich sei. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
