24 Min.Folge vom 31.01.2025
Lilli hat in einem Kino einen Piratenfilm gesehen. Jetzt will sie unbedingt auf ein echtes Piratenschiff kommen. Hektor hält das zwar für keine gute Idee, geht mit Lilli aber dennoch an Bord. Die beiden landen auf dem Schiff der Piratenkapitänin Eileen O'Mara und gehen mit ihr auf die Suche nach dem legendären Schatz des legendären Piraten Ohne-Bart. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
Altersfreigabe:
0