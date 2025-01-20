Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hexe Lilli Staffel 2

Hexe Lilli: Lilli und Kolumbus

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 20.01.2025
Hexe Lilli: Lilli und Kolumbus

Hexe Lilli: Lilli und KolumbusJetzt kostenlos streamen

Hexe Lilli Staffel 2

Folge 2: Hexe Lilli: Lilli und Kolumbus

24 Min.Folge vom 20.01.2025

Hektor meint, dass die Erde früher einmal flach wie eine Scheibe war. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, reist Lilli mit ihm zu Christoph Kolumbus, der sich gerade seine große Entdeckungsreise startet. Dabei lernen sie auch Bandhu kennen, der als Inder für Kolumbus als Übersetzer mitfährt - denn eigentlich will Kolumbus ja einen neuen Seeweg nach Indien finden. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hexe Lilli Staffel 2
ORF Kids
Hexe Lilli Staffel 2

Hexe Lilli Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen