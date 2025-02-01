Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF Kids Staffel 1 Folge 13 vom 01.02.2025
24 Min. Folge vom 01.02.2025

Lilli und Hektor streiten sich, ob nun Drachen oder Menschen zuerst auf dem Mond gewesen sind. Um die Frage endgültig zu klären, reisen sie ins Weltall. Dort beobachten sie, wie Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen auf dem Mond landen. Dummerweise werden sie von den beiden Astronauten entdeckt. Jetzt muss ein Vergesslichkeitszauber herhalten, um den Lauf der Geschichte nicht durcheinander zu bringen. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

