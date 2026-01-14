Hotel 13
Folge 12: Schildkrötensuppe
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Flo hat beobachtet, wie Jack Tom hereingelegt hat, und kann alles aufklären. Victoria zeigt Reue und gesteht ihre Beteiligung. Tom darf bleiben, während Jack von seinem Vater zur Strafe selbst zum Schülerpraktikanten degradiert wird.
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Hotel 13
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Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Studio 100 and Viacom International Inc.