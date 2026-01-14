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Hotel 13

Schildkrötensuppe

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Schildkrötensuppe

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Hotel 13

Folge 12: Schildkrötensuppe

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Flo hat beobachtet, wie Jack Tom hereingelegt hat, und kann alles aufklären. Victoria zeigt Reue und gesteht ihre Beteiligung. Tom darf bleiben, während Jack von seinem Vater zur Strafe selbst zum Schülerpraktikanten degradiert wird.

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