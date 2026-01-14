Hotel 13
Folge 4: Hier ist Liv!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jack, der Sohn des Hoteldirektors, will Tom und Anna bei seinem Vater schlecht dastehen lassen und schickt sie auf eine undankbare Aufgabe. Annas beste Freundin Liv taucht überraschend auf und will ihr helfen. Am Abend bemerkt Tom, dass die Jukebox wieder funktioniert – als er sie einschaltet, bebt das ganze Hotel.
Hotel 13
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6