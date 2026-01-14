Hotel 13
Folge 15: Die Tür zu Zimmer 13
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Tom fällt in eine Luke, bleibt aber unverletzt. Die Freunde finden keinen Hinweis – bis sie an der Rezeption ein Modell der Cupido entdecken. Im Sockel des Modells versteckt sich der echte Schlüssel zu Zimmer 13. Bei der Hawaii-Party im Hotel nutzen sie die Chance und betreten das Zimmer zum ersten Mal.
