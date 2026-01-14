Hotel 13
Folge 9: Der fantastische Flo
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Flo plant eine Zaubershow, um Victoria zu beeindrucken. Währenddessen entfernen Tom, Anna und Liv einen Ziegel aus der Wand und versuchen mit einer selbstgebauten Kamera-Periskop-Konstruktion, in Zimmer 13 zu schauen. Doch es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen.
