Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Der Liebesbaum

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
Der Liebesbaum

Der LiebesbaumJetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 13: Der Liebesbaum

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Victorias Mutter taucht unangekündigt im Hotel auf und verdonnert ihre Tochter, die gesamten Ferien dort zu arbeiten. Tom nutzt die Gelegenheit, um heimlich Richards Generalschlüssel zu kopieren. In der Nacht wollen Tom, Anna und Liv testen, ob er in die Tür von Zimmer 13 passt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 International
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen