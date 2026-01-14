Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Schlüssel passt nicht – offenbar wurde das Schloss irgendwann ausgetauscht. Auf der Suche nach dem Originalschlüssel stoßen die drei auf das Wrack des Schiffs Cupido und gehen nachts mit einem selbstgebauten Metalldetektor auf Erkundung. Dabei passiert ein Unfall.

