Hotel 13
Folge 14: Die Cupido
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Schlüssel passt nicht – offenbar wurde das Schloss irgendwann ausgetauscht. Auf der Suche nach dem Originalschlüssel stoßen die drei auf das Wrack des Schiffs Cupido und gehen nachts mit einem selbstgebauten Metalldetektor auf Erkundung. Dabei passiert ein Unfall.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6