Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Folge 6: Der Grundriss

16 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Anna zeigt Tom die Tür, doch als sie zurückkehren, ist sie verschwunden. Gemeinsam planen sie, in Richards Safe einzubrechen, um den Gebäudeplan zu finden. Tom knackt den Code, stößt dabei aber versehentlich eine Uhr um, die zerbricht – genau in dem Moment betritt Richard das Büro.

