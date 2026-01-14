Hotel 13
Folge 18: Die Zimmermannuhr
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Anna belauscht Richard und Jack, die über Zimmer 13 sprechen. Sie erfährt, dass die beiden ebenfalls davon wissen. Tom und Anna müssen vorsichtiger sein, denn Jack beginnt, sie zu beobachten. Da die Jukebox nicht mehr funktioniert, suchen sie nach einer anderen Möglichkeit, das Zimmer zu öffnen – werden aber von Ruth überrascht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hotel 13
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6