Hotel 13
Folge 27: Vincent Evermore
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Victoria überrascht Flo mit einem Auftritt des Magiers Vincent Evermore. Richard ist verzweifelt, weil die letzte Zimmermann-Uhr keine Hinweise liefert, und zerstört sie wütend. Tom, Anna und Liv schleichen sich nachts in Zimmer 13, werden aber in der Lobby von Richard ertappt. Er verlangt eine Erklärung.
