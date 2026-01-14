Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Verschwundene Liebe

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 36vom 14.01.2026
Verschwundene Liebe

Verschwundene LiebeJetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 36: Verschwundene Liebe

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Magelaan will die Maschine ein letztes Mal aktivieren, um die beiden Zeitlinien zu vereinen. Dazu braucht er die Originalteile von 1927, die irgendwo im Hotel versteckt sind. Während die anderen suchen, entdeckt Jack den geheimen Kellerraum und will alles seinem Vater zeigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 Kids
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen