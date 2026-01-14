Hotel 13
Folge 36: Verschwundene Liebe
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Magelaan will die Maschine ein letztes Mal aktivieren, um die beiden Zeitlinien zu vereinen. Dazu braucht er die Originalteile von 1927, die irgendwo im Hotel versteckt sind. Während die anderen suchen, entdeckt Jack den geheimen Kellerraum und will alles seinem Vater zeigen.
